Il chitarrista . Elia Portarena ospite di Musica al Centro

Giovanissimo, ma già affermatosi in ben 65 concorsi nazionali e internazionali tra cui alcuni di grande rilevanza, il chitarrista Elia Portarena sarà ospite di Musica al Centro, oggi domenica 26 maggio alle 17,30 presso l’Oratorio della Misericordia di Sansepolcro

A soli 24 anni vanta un curriculum davvero impressionante: laureato con Lode e Menzione d’Onore ha avuto contatti e si è perfezionato con importanti personalità del mondo chitarristico e musicale in genere, si è esibito in rilevanti sale da concerto in tutto il mondo debuttando a soli 16 anni a Los Angeles, ha inciso dischi, è dedicatario di composizioni per chitarra, a soli 23 anni ha tenuto con grande successo di adesioni la sua prima masterclass, si è affermato in numerosi concorsi internazionali in Giappone, Spagna, Repubblica Ceca, Italia, Croazia, Austria, Russia, Inghilterra, insegna presso il Conservatorio di Pavia. Si tratta quindi di un personaggio straordinario e di un concerto di particolare livello che si terrà in un luogo di grande fascino per la sua intrinseca bellezza e per le qualità acustiche ideali per un concerto di chitarra. "Per questo ringraziamo la Confraternita della Misericordia di Sansepolcro che ce ne ha concesso l’utilizzo" dicono gli organizzatori. L’ingresso al concerto è gratuito.