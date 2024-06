Meteo Toscana, sole e spiagge piene nel primo week-end dal sapore estivo

Firenze, 16 giugno 2024 – Stavolta, forse, ci siamo davvero. Il primo week-end d’estate, con sole e temperature ben al di sopra dei 25 gradi, sta già richiamando migliaia di toscani verso le località della costa. Oggi, domenica 16 giugno, dalla Versilia alla Maremma si preannuncia il solito pienone sulle spiagge e la corsa a sdraio ed ombrelloni.

Le previsioni degli operatori, dopo un mese di maggio difficile dal punto di vista metereologico, invitano all’ottimismo. “Sulla base delle prenotazioni che stiamo registrando, si prospetta il tutto esaurito sui nostri litorali" racconta Antonio Capacchione, appena riconfermato presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio. “Liguria e Toscana sono tra le mete più gettonate”, conferma.

"Del resto dopo un lungo inverno e un maggio perso - dice poi Capacchione - c'è una gran voglia di mare. Bene le previsioni atmosferiche, pertanto ci sono tutte le condizioni per un avvio della stagione balneare che, di fatto, coincide con la stagione turistica 2024. A tal proposito voglio ricordare che il 60% della domanda turistica (sia italiana che straniera) è quella al mare".

Le previsioni di oggi in Toscana, 16 maggio, invogliano ad andare al mare. Secondo il parere del Consorzio Lamma, il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti per nubi basse, in mattinata sulle zone più occidentali in trasferimento a quelle orientali nel primo pomeriggio. Niente però che possa far desistere dal trascorrere una giornata in spiaggia.

Le previsioni in Toscana per i prossimi giorni

Se in particolare guardiamo alla Toscana, c’è però un giorno da segnare sul calendario, quello dove ci sarà l’ingresso del vero caldo: si tratta del 18 giugno, quando la colonnina di mercurio salirà fino a cristallizzare i giorni più caldi in quelli del 19 e 20 giugno.

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con venti deboli e temperature che dovrebbero salire al di sopra dei 30 gradi. Sarà insomma la prima vera ondata di calore dell’anno, dovuta all’ingresso nel nostro Paese dell’anticiclone africano.