Quei cani eroi che salvano persone: Castiglione della Pescaia e i bagnini speciali

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 15 giugno 2024 – Bagnini speciali che aiuteranno gli umani addetti al soccorso sulle spiagge. Sono i cani da salvataggio presentati a Castiglione della Pescaia. Saranno impiegati per tutta l’estate sulle spiagge il sabato e la domenica, come avviene ormai da diverse stagioni.

Intanto, dal 15 giugno e fino al 15 settembre, in tutti gli stabilimenti balneari castiglionesi sarà attivo il servizio di salvamento, sette giorni su sette.

La presentazione dei cani per il salvamento a Castiglione della Pescaia. Lavoreranno di concerto con i bagnini per la sicurezza dei bagnanti (Foto Aprili)

I bagnini assegnati alle torrette, in adeguamento alle prescrizioni del Piano collettivo di salvataggio, dovranno essere dotati qualora maggiorenni di brevetto Blsd (Basic Life Support – Defibrillation) e nella strumentazione dovranno avere a disposizione un defibrillatore semiautomatico.

"Con l’intento di aumentare la professionalità dei propri assistenti bagnanti, in via sperimentale per questa stagione, il Comune ha finanziato, a proprie spese, il corso formativo per l’abilitazione dei bagnini all’utilizzo della bombola d’ossigeno”, spiega poi una nota del Comune. Il tutto per aumentare la sicurezza.

E nella giornata di sabato 15 giugno si è svolta una iniziativa per mostrare a tutti le capacità dei cani bagnino.

«Torniamo a Castiglione della Pescaia con i nostri amici a quattro zampe – spiega Salvo Gennaro responsabile della Scuola Italiana Cani Salvataggio Regione Toscana – con l’obiettivo di prevenire i comportamenti a rischio nelle aree di spiaggia libera. La giornata con i ragazzi dei centri estivi alla Green Beach è stata l’occasione per diffondere la conoscenza delle principali norme comportamentali e le buone pratiche da tenere sull’arenile per il rispetto delle norme di sicurezza balneare e dell’ambiente. I cani bagnino rappresentano una risorsa molto preziosa per gli umani in quanto l’educazione fornita ai ragazzi sarà propedeutica agli adulti per l’osservanza delle regole di base».