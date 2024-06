Muore di legionella al ritorno dalla vacanza, gravissima la moglie

Pistoia, 17 giugno 2024 – Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, preoccupati perché la coppia non stava uscendo di casa da qualche giorno. Quando sono arrivati i soccorritori della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo, la scoperta della tragedia: Lido Tanganelli, 66 anni, di Pistoia, era già morto. Gravissima la moglie che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Jacopo.

La causa della morte dell’uomo, come riportato stamani da Il Tirreno, è un’infezione batterica da legionella che gli avrebbe causato una polmonite fulminante.

Il dramma è avvenuto lo scorso mercoledì 12 giugno, la moglie di Lido Tanganelli sta ancora combattendo in gravissime condizioni all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

La coppia era appena tornata da un breve periodo di vacanza in Calabria. Al loro arrivo a Pistoia, sempre in base a quanto riportato da Il Tirreno, i due avrebbero iniziato ad accusare sintomi e qualche stato di malessere in un primo momento sottovalutati. Poi la situazione si è aggravata in modo repentino. Infine la tragedia.