Il Cesvot conferma Leonardo Rossi Il nuovo direttivo

‘Sciopero della Chianina’ alle Fiere L’originale protesta degli allevatori "Noi, abbandonati dalle istituzioni"

Al Foro Boario la manifestazione degli operatori con gli animali che non sono stati portati per protesta "Il mercato non recepisce un prodotto di eccellenza, anche perché manca un’adeguata promozione".