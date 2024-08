Il Canto Popolare in Fortezza. Stasera il Festival Internazionale

Entra nel vivo oggi il Polifonico, il più antico festival internazionale d’Europa dedicato alla musica corale che fino a domenica porterà concerti, concorsi, convegni e masterclass con esperti e artisti da tutto il mondo nei luoghi più suggestivi della città di Guido Monaco. Un programma che spazia dalla musica sacra alla musica profana, passando per il canto monodico liturgico medievale e il canto popolare. Cuore del programma, il Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo, che vedrà le esibizioni di 350 coristi, provenienti dalle Filippine a Hong-Kong, dall’Italia alla Germania, dalla Spagna alla Francia, fino a Polonia e Indonesia. Undici eccellenze della musica corale internazionale saranno valutate da una giuria di eccezione, composta da Giovanni Acciai, Giovanni Conti, Denise Fedeli, Georg Grün, Theodora Pavlovitch, William Thomas e Leon Shiu Wai Tong. Domani sabato all’Auditorium Caurum Hall appuntamento da non perdere con la proclamazione del vincitore del "Gran Premio Città di Arezzo", selezionato tra i premiati del Concorso Polifonico, che parteciperà di diritto al Gran Premio Europeo di Canto Corale 2025 (European Grand Prix for Choral Singing – EGP). Oggi torna il tanto atteso Concorso che proporrà un repertorio che spazia dal Cinquecento al tardo Novecento, toccando il Medioevo e con una sezione dedicata al Petrarca con l’esibizione degli 11 cori alle 9 a San Domenico e alle 15 all’Auditorium Caurum Hall. La Cerimonia di Premiazione è prevista domani alle 19 all’Auditorium. Intanto in Fortezza stasera dalle 21 si svolgerà il 39° Festival Internazionale di Canto Popolare, si esibirà come coro ospite quello folkloristico de "I Cardellini del Fontanino", il gruppo vocale maschile rappresentato dagli ultimi e unici interpreti del ‘"bei".