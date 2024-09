Il Campanile della solidarietà: un successo per gli amici del Calcit di Ceciliano

Arezzo, 24 settembre 2024 – Una splendida giornata di sole settembrino ha fatto da cornice all'edizione annuale del mercatino di solidarietà "Il Campanile della Solidarietà", svoltosi ieri nella piazza principale di Ceciliano grazie all’organizzazione degli AMICI DEL CALCIT di CECILIANO.

Un appuntamento che, come sempre, ha riunito tutta la comunità in nome di una nobile causa, confermandosi un evento di grande partecipazione e generosità. L'aria di festa e di condivisione ha permeato ogni angolo del mercatino, dove bancarelle colorate e ricche di oggetti artigianali, prodotti locali e curiosità hanno attirato grandi e piccoli.

Tra i più apprezzati, i prodotti realizzati a mano da artigiani locali, dolci tradizionali e oggetti vintage, tutti donati con amore per contribuire all’obiettivo comune. L'incasso finale ha toccato la straordinaria cifra di 11.495.03 euro, un risultato che ha superato ogni aspettativa. Il ricavato sarà interamente devoluto al sostegno delle Cure Domiciliari Oncologiche – servizio SCUDO.

"Il successo di questo mercatino dimostra ancora una volta quanto la nostra comunità sia solidale e pronta ad aiutare chi è in difficoltà", ha dichiarato Siro Piantini Vicepresidente del CALCIT Arezzo. "Ognuno ha fatto la sua parte, con una donazione, con la partecipazione attiva o semplicemente con la presenza".

La giornata è stata resa ancora più speciale grazie all’atmosfera festosa creata da musica dal vivo e attività per i bambini, trasformando la piazza in un vero e proprio centro di aggregazione. Famiglie, giovani e anziani hanno trascorso ore piacevoli in compagnia, godendo del sole di fine estate e del calore umano che solo eventi come questo possono regalare.

"Il Campanile della Solidarietà" si conferma dunque un appuntamento immancabile, capace di unire il divertimento alla generosità e di creare una rete di supporto in grado di fare la differenza. Con il cuore pieno di gratitudine, gli organizzatori danno già appuntamento al prossimo anno, certi che la solidarietà continuerà a risuonare forte come il suono del campanile che ne porta il nome.

“ Ceciliano dimostra ancora una volta che quando la comunità si unisce, il bene comune può davvero brillare”.