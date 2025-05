Il busto di Nenni è un gioiello dell’arte riflessista

È stato inaugurato il monumento a Pietro Nenni, posto difronte all’Ospedale di San Donato. Il busto in bronzo, collocato sopra un basamento di travertino, è stato realizzato da Giovanni Pelini, in arte Ilinep, artista aretino, noto come fondatore della corrente del Riflessismo e come autore del busto, anch’esso bronzeo, di Sandro Pertini nel parco Giotto.

Il Riflessismo si pone come obbiettivo che l’arte debba andare oltre al piacere estetico. Partendo dal presupposto assoluto che ogni opera artistica deve essere espressione di un tempo, per i Riflessisti esiste una priorità assoluta. Essi chiedono all’arte di denunciare le negatività della società di oggi. La linea guida può essere indicata nel privilegiare la matrice realista.

Nel busto di Nenni, forlivese e leader storico del Partito Socialista Italiano, la caratteristica principale non è solo la verosimiglianza, ma l’estremo realismo dei caratteri somatici, resi in modo marcato e fortemente espressivi.

Il bronzo è il materiale utilizzato dall’artista, spesso però impegnato anche nell’uso di altri materiali, tra cui la pietra arenaria, la pietra calcarea salentina e i polimeri con stratificazioni in bronzo e l’acciaio corten.

Liletta Fornasari