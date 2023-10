Il Breno e l'Atletico Castegnato cercano punti salvezza: sfida al Mestre nel Girone C

Per le due squadre bresciane del girone C di serie D, Breno (nella foto) e Atletico Castegnato, la quinta giornata di andata propone una trasferta di notevole importanza. Entrambe, infatti, sono collocate in fondo alla classifica ed hanno bisogno di raccogliere punti fondamentali per cercare di risalire verso posizioni più tranquille e cercare di allontanare la minaccia di scivolare in Eccellenza. L’incontro odierno richiede un compito particolarmente delicato ai camuni di mister Bersi, che devono rendere visita al Mestre capolista. Gli arancioneri hanno ambizioni precise e possono contare su un organico di buona caratura. Un avversario sicuramente molto difficile per i granata, ancora alla ricerca della prima vittoria e che finora sono riusciti a raccogliere solo due pareggi. Per frenare la voglia di vincere dei veneti servirà una prova d’orgoglio per un Breno che proprio nel momento più delicato può dare la svolta desiderata al proprio cammino.

Un discorso che vale a buon diritto per la matricola Atletico Castegnato, che sarà impegnata in casa dei pari-classifica del Cjarlins Muzane per una sfida diretta che vale letteralmente doppio. La squadra di mister Guerra ha le qualità necessarie per mettere a segno il blitz che potrebbe trasmettere nuova convinzioni alla compagine franciacortini. Uno spirito da far valere nell’odierna sfida-ver in terra friulana.

Luca Marinoni