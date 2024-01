Il bilancio del CSI sulla collaborazione con Arezzo - Città del Natale

Arezzo, 8 gennaio 2024 – Come recita il popolare proverbio “L’Epifania tutte le feste porta via”, anche per il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, è tempo di tornare a programmare le attività sportive del 2024.

Il Comitato durante il Natale e le festività non si è mai fermato: grazie alla collaborazione con “Arezzo – Città del Natale”, infatti, il Csi di Arezzo ha cercato di animare la piazza di San Domenico e la struttura del “San Domenico Village”. Per questo, a giochi finiti, è giusto tracciare un bilancio sulla prima edizione che ha visto unire in sinergia i due enti. “Termina la Città del Natale anche per il CSI di Arezzo”, dice il Presidente Lorenzo Bernardini, “In tutti i fine settimana di dicembre e nella prima parte di gennaio, la casa del Csi e gli educatori hanno alternato tornei sportivi a giornate dedicate ai bambini attraverso attività come laboratori artistici, i Winter Christmas, la visione in aggregazione di cartoni animati, visite guidate e cacce al tesoro.

L’ ultima - ma non per questo meno importante - iniziativa è stata la Befana della Biodiversità: al San Domenico Village, grazie alla partecipazione di Casa Thevenin e dei Carabinieri, i presenti hanno potuto conoscere Pedro il Pony e Titan, il cane antiveleno. Insomma, giornate trascorse con il Comitato aretino impegnato ad allietare le giornate dei più piccoli.

Un ringraziamento, come sempre, alle famiglie che hanno creduto nella nostra forza. L’augurio che mi sento di fare è che il 2024 possa essere bello e divertente come i sorrisi dei ragazzi che hanno tracciato le nostre giornate natalizie”.