Il 9 giugno Cristina D’Avena a Terranuova

Torna anche quest’anno uno degli eventi più attesi dell’estate terranovese, “Una Notte a Terranuova”. L’edizione 2023 si terrà venerdì 9 giugno e l’ospite d’eccezione sarà Cristina D’Avena. Nata a Bologna il 6 luglio 1964 è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica, nota interprete di sigle di cartoni animati. Tra i brani dei suoi primi anni, la Canzone dei Puffi del 1982 (suo primo disco d’oro per le oltre 500.000 copie vendute) e Kiss Me Licia del 1985 (Disco di platino per le oltre 200 000 copie vendute del relativo album). La sua attività è proseguita in tutti questi anni e anche nell’ultimo periodo sono state molte le sue apparizioni, anche televisive. A febbraio 2022 ha partecipato alla terza edizione de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci su Rai 1 prima come concorrente e poi, dopo l’eliminazione, come ospite. Il 25 ottobre scorso ha vinto il Telegatto per i 40 anni di carriera e in occasione di questa ricorrenza, il 25 novembre, è uscita una compilation dal titolo “40 – Il sogno continua”, che include le versioni originali delle sue sigle, dei singoli inediti e di nuovi duetti.