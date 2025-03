Il 5 aprile il Masaccio d’Essai di San Giovanni approfondisce il film di Mastandrea “Nonostante”

Arezzo, 31 marzo 2025 – Sabato 5 aprile il Masaccio d'Essai di San Giovanni Valdarno ospiterà un evento speciale: la proiezione del film "Nonostante" di Valerio Mastandrea, arricchita da un interessante dibattito di approfondimento. Racconta la storia di un uomo in coma che, in uno stato di sospensione tra la vita e la morte, interagisce con medici, infermieri e altri pazienti, fino all’arrivo di un nuovo ricoverato che cambierà il suo percorso interiore. Una narrazione intensa che pone interrogativi profondi sul significato dell'esistenza e della solitudine. L'iniziativa, organizzata dal Masaccio d’Essai in collaborazione con AltraPsicologia Toscana e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, prenderà il via alle ore 21,15 con un’introduzione a cura di esperti del settore psicologico. I professionisti offriranno spunti di riflessione sulle tematiche affrontate dal film, stimolando un dialogo con il pubblico.

Ad arricchire il dibattito interverranno Laura Del Veneziano, psicologa ad orientamento psicoanalitico di AltraPsicologia Toscana, Tommaso Ciulli, psicologo psicoterapeuta e coordinatore di AltraPsicologia Toscana, Sara Bonchi, psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, e Oriana Piangoloni, psicologa, psicoterapeuta e attivista di AltraPsicologia Toscana. L'evento è aperto al pubblico con un costo di ingresso di 6 euro per il biglietto intero e 5 euro per il ridotto.