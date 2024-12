Idraulico per installazione e manutenzione impianti

1 ELETTRICISTA

Si ricerca un elettricista impiantista di cantiere per azienda metalmeccanica di Rassina, Castel Focognano, per organizzazione e supervisione delle attività di cantiere, organizzazione degli eventuali test in campo, organizzazione logistica dell’intervento programmato. Lavoro full time, contratto di apprendistato. Lingua inglese. Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero. Codice Offerta. AR-241308. Scadenza: 12 dicembre.

1 IDRAULICO

Azienda del settore impiantistica idraulica cerca apprendista idraulico per installazione e manutenzione degli impianti idraulici zona Valtiberina e provincia. Si richiede buona manualità, necessaria patente B. Lavoro full time. Codice: AR-241883. Scadenza: 16 dicembre.