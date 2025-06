“Ideale estetico tra passato e modernità”. Al via una mostra a San Giovanni

Arezzo, 04 giugno 2025 – Da oggi al 30 giugno, la Sala “Sassoli” di Palomar – Casa della Cultura a San Giovanni Valdarno ospita la mostra fotografica “Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto”, un affascinante percorso visivo che esplora l’evoluzione dell’ideale estetico tra passato e modernità. L'esposizione nasce da un progetto interdisciplinare che intreccia arte, moda, storia e creatività, mettendo in dialogo due epoche lontane nel tempo ma entrambe ricche di fascino: il Rinascimento, con la sua eleganza idealizzata e simbolica, e il Novecento, con la sua forza espressiva e la crescente affermazione dell’identità femminile. Il risultato è un percorso che esplora differenze e affinità tra due stili, due estetiche, due modi di raccontare la bellezza femminile attraverso abiti, acconciature e pose. Il progetto è nato dalla ricerca e dall’idea delle classi seconde e quarta dell’indirizzo Operatore del Benessere dell’ISIS Valdarno, guidate dalla professoressa Barbara Giannini e dal professor Andrea Maddi, che in sinergia con il press team coordinato dal professor Nicola Impallomeni hanno sviluppato il concept iniziale.

A questo nucleo si è poi unito il Dipartimento Produzioni Moda – Made in Italy, dando vita a un’esperienza formativa completa e multidisciplinare. Un esempio virtuoso di collaborazione tra indirizzi scolastici diversi, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con un progetto reale, mettendo in campo competenze tecniche e creative. Le ragazze dell’ISIS Valdarno, con passione e professionalità, hanno realizzato fedeli riproduzioni di abiti e accessori ispirati ai due periodi storici, sotto la guida dei professori Sebastiano D’Ammassa e Silvia Chialli Frangipane. Le acconciature, curate con altrettanta attenzione, sono state progettate analizzando dipinti rinascimentali e fotografie storiche del primo e secondo Novecento, offrendo una ricostruzione stilistica rigorosa ma anche interpretativa. Le immagini in mostra sono il frutto di uno shooting fotografico ambientato nella splendida cornice di Palazzo d’Arnolfo, cuore storico e simbolico della città, realizzato dal professor Nicola Impallomeni con il prezioso contributo delle studentesse del press team, che hanno curato anche la documentazione e la comunicazione del progetto.

Le protagoniste delle fotografie sono ragazze dell’Istituto, che con il loro volto, la loro presenza scenica e la loro interpretazione personale hanno dato vita alle due epoche rappresentate, restituendo uno spaccato visivo di grande impatto estetico ed emotivo. Una mostra che è anche un racconto di scuola, formazione, creatività e lavoro di squadra. Un'iniziativa che celebra non solo la bellezza e la storia, ma anche il talento e l’impegno delle giovani generazioni.