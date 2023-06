Ict, disponibili nuovi professionisti di sviluppo software e vendita

Arezzo, 22 giugno 2023 – Alcuni di loro hanno già trovato lavoro nelle aziende dove hanno svolto lo stage. Altri sono pronti a valutare nuove proposte di collaborazione.

Tutti non vedevano l’ora di sbarcare sul mercato dell’ICT (Innovation&Communication Technology) con un titolo professionale che li rendesse più appetibili alle imprese del settore. Che mai come in questo momento sono in espansione e quindi alla ricerca di nuove leve da integrare nello staff.

Sono gli allievi del progetto formativo “Reskilling” ideato dalla Confcommercio di Firenze e Arezzo per formare, attraverso due distinti percorsi di oltre 200 ore, nuovi sviluppatori di software e nuovi esperti nella vendita di prodotti e soluzioni IT.

Due certificazioni di competenze riconosciute dalla Regione Toscana, che ha finanziato l’operazione con i soldi del FSE (Fondo Sociale Europeo). Giovedì 22 giugno alle ore 15 si terrà on line, su piattaforma Zoom, l’evento conclusivo del progetto, che vedrà riuniti i 18 allievi neodiplomati, i loro docenti, i titolari delle aziende che li hanno ospitati per lo stage e quanti altri vorranno conoscerli.

L’invito a partecipare all’incontro è esteso infatti anche alle aziende dell’Ict in cerca di nuovi addetti: servirà per un primo approccio conoscitivo degli ormai ex allievi, ora professionisti preparati a lavorare nella progettazione di software oppure consulenti pronti a cimentarsi nella formulazione e gestione di offerte commerciali nel settore IT Il meeting conclusivo del progetto sarà quindi l’occasione giusta per agevolare un primo contatto fra domanda e offerta di lavoro.