I vincitori del concorso dedicato a Barulli in concerto

Tornano alla CaMu la Casa della Musica di Arezzo nel palazzo di Fraternita in Piazza Grande, i concerti dell’Associazione Le 7 Note. Oggi domenica 1 dicembre, ore 16.30, concerto dei Vincitori del Concorso Gianfranco Barulli.

I concerti della Stagione a CaMu, che rientrano nel più ampio progetto RiCreando Oltre Il Suono promosso sul territorio da Le 7 Note, proseguiranno fino al 21 dicembre. Oggi, alle 16.30, come è ormai tradizione da diversi anni, Le 7 Note si unisce al Calcit di Arezzo per ricordare Gianfranco Barulli.

Storico presidente e fondatore del Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori di Arezzo, scomparso nel 2006, Barulli si è prodigato con caparbietà per la lotta contro il cancro, contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’oncologia aretina. Per ricordarlo si esibiranno in concerto i vincitori del 22° Concorso Musicale Calcit, ideato e promosso dal Maestro Greta Palazzini, che dal 2001 ne cura la direzione artistica.