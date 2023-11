I vigili urbani impegnati anche nelle zone alluvionate

BIBBIENA

Gli agenti della Polizia Municipale di Bibbiena stanno portando il loro aiuto ai colleghi di Campi Bisenzio e delle zone alluvionate. Tra loro c’è anche una giovane mamma, Alessandra Viscovo, che per partecipare a una delle pattuglie di aiuto, ha rinunciato anche all’allattamento. Dal giorno dell’alluvione gli agenti di Bibbiena sono stati organizzati in squadre che, nel corso delle settimane, si sono recate a turnazione nelle zone bisognose di aiuti. Gli agenti sul posto, affiancano i colleghi fiorentini in tutte le operazioni necessarie alle esigenze del momento. Viabilità, chiusura di strade, controllo attivo del territorio, ordinanze, ma anche sostegno alla popolazione sono i compiti svolti dagli agenti di Bibbiena che raccontano di una situazione molto più dura di quella che si percepisce dai media. Raccontano di persone che si avvicinano a loro per avere anche un sostegno morale, di persone disperate che hanno perso tutto e hanno voglia di sfogarsi. Gli agenti si dicono "segnati da questa esperienza" e raccontano che molte case sono ancora sommerse dal fango e le strade sono invase dalle cose che la piena ha trascinato con sé.

"Ringrazio gli agenti per la loro disponibilità che non era ovviamente scontata – dice la comandante Enrica Michelini – L’esperienza ha segnato loro, ma anche tutti noi. Il collegamento con i colleghi è un valore aggiunto importante. Queste esperienze nascono da un legame profondo che abbiamo e manteniamo nel tempo con i colleghi di tutte le regioni. E’ importante questo collegamento non formale anche nei momenti in cui qualcuno ha bisogno degli altri. Le relazioni sono fondamentali. Sono fiera dei nostri agenti e di quello che stanno facendo anche in questa occasione così difficile". "In questi momenti – dice l’assessore Francesco Frenos – dobbiamo essere solidali e anche riconoscere il valore delle persone che lavorano nel nostro territorio ogni giorno, coma la nostra polizia municipale. Diciamo che questa occasione ci induce a evidenziare che il lavoro, quello fatto con passione, porta beneficio a tutta la comunità".

So.Fa.