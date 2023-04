I trucchi di Diamantini Una lezione da film

Make up da paura grazie alle lezioni di Carlo Diamantini. E’ quello che impareranno a realizzare gli studenti della secondaria dell’I.C. "Severi" di Arezzo. Dopo aver appreso il doppiaggio cinematografico con Caterina Cidda, sarà la volta di nasi rotti, brufoli, lividi e invecchiamento della pelle: con il trucco, s’intende. Tutto grazie ai nuovi appuntamenti del progetto La macchina del Cinema, in corso da qualche mese. Sono infatti due le masterclass in programma: la prima con Caterina Cidda Maldesi si è svolta lunedì sul doppiaggio, la prossima con Carlo Diamantini, è in programma domani. Due nomi d’eccezione e due professionalità differenti che racconteranno ai ragazzi la loro storia e i segreti del loro mestiere. Carlo Diamantini è truccatore e scultore, esperto di effetti speciali e make-up. Dopo un inizio da autodidatta, a fine anni Ottanta, si è specializzato a Berlino, alla celebre Kryolan, con un corso tenuto da Werner Keppler, autore degli effetti speciali di trucco nei film tv Visitors e Star Trek. Specializzato nell’uso di tutti i materiali plastici, sintetici e gommosi per la realizzazione di make-up, maschere, protesi, parti scenografiche, riproduzione di parti anatomiche e personaggi animati meccanicamente con controllo a distanza, negli ultimi 25 anni ha lavorato in svariate produzioni tv, cinematografiche, pubblicitarie e musicali, dai Cheap Wine ai Subsonica.

Nel 2016 ha vinto ben due David di Donatello nelle categorie Migliori Effetti Digitali e Miglior Truccatore con Makinarium, la società romana con cui ha realizzato tutti gli effetti speciali del film Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. È esperto in Tecnologie del suono, Field recording e Post produzione del suono, lavora come Sound MixerBoom Operator su film e serie tv per produzioni internazionali: 20th Century Fox, Sony Pictures, Netflix, Sky, Event Film ed Extreme Video, ma di sicuro Diamantini conquisterà i giovani appassionati di zombie-movie e produzione horror fantastica svelando i segreti dei trucchi build up, cioè quelli "costruiti" direttamente sull’attore: ferite, cicatrici, contusioni e ustioni. Mostrerà la strada giusta, senza trucchi, necessaria a chi volesse diventare make up artist per il cinema ad effetti speciali. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi del corso Musicale Multimediale e a quelli di diverse altre classi della Severi e arricchiscono il calendario degli incontri con esperti del lungo percorso realizzato e finanziato nell’ambito del "Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola" promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione.

A.B.