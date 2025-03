"I tre tenori e un intruso" al teatro Papini

Nell’ambito della 11ma stagione di Pieve Classica stasera alle 21,15, al teatro Papini di Pieve Santo Stefano, andra` in scena l’atteso spettacolo "I tre tenori e un intruso".Gli artisti della Compagnia Italiana di Operette (prodotta dalla Nania Spettacolo) ricreeranno l’atmosfera dell’indimenticabile concerto dei tre grandi tenori Pavarotti, Carreras e Domingo. Regia e soggetto sono di Maria Teresa Nania, i costumi sono a cura di Loris Danesi. Gli spettatori vivranno l’emozione di ascoltare brani celebri interpretati da tre tenori, Emil Alekperov, Luca Vissani e Vincenzo Distasi, accompagnati al pianoforte da Paolo Tagliapietra, ma con l’aggiunta della comicita` di un ambizioso "intruso": Claudio Pinto Kovachevic.Verranno eseguiti i piu` famosi brani dell’Opera, della Canzone Napoletana e dell’Operetta, abbelliti dalla presenza di due eteree figure danzanti, Elisabetta Aiello ed Erika Pentima, la corteggiatissima presentatrice sara` Maria Teresa Nania.Il personaggio cosi detto "intruso", e` un membro dello staff tecnico, lo "spostaleggii", che ambisce ad essere il quarto tenore. La presentatrice si trovera` piu` volte a riportarlo al suo ruolo. Per tutta la durata dello spettacolo, il nostro "spostaleggii" tentera` di farsi spazio tra i tenori e, non riuscendoci, fara` loro molti dispetti.