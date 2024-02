I tempi della sanità. Attese troppo lunghe per gli esami differibili. Funziona l’urgenza

In provincia di Arezzo visite e prestazioni diagnostiche urgenti sono garantite nei tempi al 100% mentre per quelle differibili le liste di attesa lievitano: c’è da aspettare in genere 149 giorni per una visita ginecologica in Valtiberina e 245 (quasi un anno) per una visita dermatologica in Casentino; o ancora, 185 giorni per una elettromiografia ad Arezzo e 160 giorni per un Holter cardiaco in Valtiberina. I dati del 2023 sono pubblici e consultabili sul sito della Regione Toscana, così come stabilito dalla legge; la stessa che, per ciascuna delle classi di priorità indicate nella richiesta, che sia di una prestazione o di una visita, prevede tempi massimi di erogazione che il sistema sanitario dovrebbe garantire. Se il codice è "urgente" l’accertamento deve essere eseguito nel più breve tempo possibile: massimo 72 ore.

Se invece il tipo di priorità è "breve" il limite massimo sono 10 giorni; mentre se è differibile la deadline diventa 15/30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici; infine se è programmata, l’arco temporale diventa tre mesi.

In termini generali il 77% delle visite in provincia di Arezzo viene garantita entro i tempi: di quelle ginecologiche soltanto la metà però; mentre per l’oncologia i tempi vengono rispettati praticamente al 100%. Per le visite urologiche siamo al 75%, per quelle neurologiche e ortopediche al 69%, al 94% per quelle gastroenterologiche e al 93% per quelle remautologiche, per fare qualche esempio.

Tuttavia quando la priorità indicata è urgente le richieste di visite (di tutti i tipi) vengono erogate tutte entro i tre giorni: eccezione in Valdichiana per l’ortopedia, solo 2 visite su tre rispettano i tre giorni. Stessa storia per le visite con codice di priorità breve garantite quasi al 100%: fanno eccezione la cardiologia in Valdichiana dove comunque siamo al 89% e la ginecologia in Valtiberina con una percentuale del 79%. Il discorso cambia se si parla di viste con codice "differibili".

Per fare qualche esempio se una visita cardiologica ha tempi di attesa di 7 giorni (anche qui, dato mediano) in Valdarno, in Valdichiana ne servono 28 e in Valtiberina 27; per una visita dermatologica ad Arezzo bastano in genere 5 giorni mentre in Casentino ben 245; per una visita ginecologica si va dai 53 giorni ad Arezzo ai 120 giorni in Valdarno o ai 149 in Valtiberina; per una visita urologica se bastano 3 giorni ad Arezzo, in Valdarno si va a ben 89. Per le prestazioni programmate le attese oscillano: per una visita otorinolaringoiatrica si va dai 19 giorni di Arezzo ai 110 del Casentino.

Stesso discorso per la diagnostica: prestazioni "urgenti" garantite al 100% così come quelle "brevi", ad eccezione di alcuni esami come l’ecografia addominale e ginecologica in Casentino e dell’Holter cardiaco in Valdichiana. Come per le visite, i maggiori intoppi si registrano per le prestazioni "differibili": 185 giorni per una elettromiografia ad Arezzo, 112 giorni per una radiografia addominale, 160 giorni per un Holter cardiaco in Valtiberina.

Non è sempre così: molte prestazioni vengono garantite nei tempi come le ecografie addominali e gli elettrocardiogrammi ad Arezzo oppure le ecografie ginecologiche in Valtiberina.

Rallentamenti anche quando il codice di priorità è "programmato": per una colonscopia ad Arezzo servono in media 84 giorni con soltanto la metà della richieste che vengono erogate entro i tempi; stessa storia per un ecodoppler cardiaco in Valtiberina dove in media le attese sono 170 con meno della metà dei test diagnostici effettuati nei limiti.