I "Sei gradi" di Giobbe Il pianeta secondo Covatta

di Angela Baldi

Cala il sipario sulla stagione 2023 del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Ma non prima di un ultimo spettacolo. E’ quello dedicato alla sostenibilità del pianeta in programma stasera con un interprete d’eccezione. Dopo che Teatro Studio, di e con Alessandro Bergonzoni, previsto al Masaccio il 23 marzo scorso, è stato annullato per impedimenti tecnico organizzativi della produzione, l’Amministrazione Comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus hanno previsto un nuovo conclusivo appuntamento.

Lo spettacolo è stato infatti sostituito con "6° (Sei gradi)" di Giobbe Covatta, programmato al Teatro Masaccio questa sera venerdì 21 aprile alle ore 21.

Con lo spettacolo "6° (Sei gradi)" Giobbe Covatta si avventura nel futuro, in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.

I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti, figli, nipoti o pronipoti che siano, ed avranno ereditato il nostro patrimonio economico, sociale e culturale, ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.

Certo l’uomo non perderà il suo ingegno e Giobbe Covatta si diverte ad immaginare le drammatiche quanto stravaganti invenzioni scientifiche e politiche che metteremo a punto per far fronte ad una drammatica emergenza che è sia ambientale che sociale.

Ne emergeranno vari personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da molti anni.

Da Giobbe Covatta arriva uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: la sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni.

Lo spettacolo offre un’occasione di divertimento, ma è anche utile al pubblico per comprendere fino in fondo i motivi per cui è necessario agire oggi per evitare la nostra fine.

In scena Giobbe Covatta con la partecipazione di Ugo Gangheri, uno spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella, per la produzione Papero srl.