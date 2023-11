I ragazzi di Abate in cerca di rivincite

Al Puma House of Football, con calcio di inizio fissato alle ore 14, il Milan andrà alla caccia della rivincita contro il Psg nella quarta giornata del girone F di Youth League: nella sfida di andata a Parigi, infatti, i rossoneri sono stati puniti da un gol di Mayulu venendo agganciati dai francesi in vetta alla classifica a quota 6 punti insieme al Borussia Dortmund.

Il Diavolo arriva dalla prima sconfitta in campionato della stagione contro l’Empoli, un passo falso da cancellare in fretta come conferma il tecnico Ignazio Abate: "Questo ko, se preso dal lato giusto, può essere salutare: ritroveremo sicuramente un po’ di umiltà e ragioneremo. Giocare in modo ravvicinato non è semplice però non possiamo essere leggeri di testa e perdere gol su palla inattiva". "Questo - conclude il tecnico - non toglie nulla a dei ragazzi che hanno fatto un inizio di stagione molto importante ma a volte le batoste servono per capire cosa non deve mai mancare: ci aspetta una grande partita contro il Psg".

Ila.Ch.