I ragazzi dell’Iiss Galilei di Poppi giornalisti in un’esperienza di alternanza scuola lavoro

Arezzo, 31 maggio 2024 – Inizia l’esperienza di alternanza scuola lavoro per i ragazzi e ragazze dell'Istituto Galileo Galilei di Poppi.

"Siamo in 32 tra quarte del Liceo scientifico e terze del tecnico turistico. Abbiamo iniziato il progetto di PCTO ( così si chiama l’alternanza) per Naturalmente Pianoforte, che quest'anno propone una novità molto interessante, quella della Carovana nei borghi.

Per l 'occasione abbiamo intervistato tre esponenti delle Pro Loco e associazioni del Casentino. Per primo abbiamo avuto il piacere di conoscere Marco Cellai che nonostante i suoi 16 anni, riveste già un ruolo importante nella Pro Loco di Corezzo tra le 15 più grandi d'Italia, che ogni anno organizza la ormai nota Festa del Tortello alla Lastra.

Marco ci ha spiegato come questa collaborazione con Naturalmente Pianoforte oltre ad essere una grande opportunità per valorizzare il territorio costituisce un riscontro positivo dell'impegno dei 200 volontari che lavorano nell’associazione. Successivamente abbiamo avuto modo di parlare con Lucia Brocchi che spinta da un senso di appartenenza alla comunità riveste il ruolo di vicepresidente della Brigata di Raggiolo, associazione di volontariato che quest'anno compie 30 anni, conosciuta per la Festa di transumanza, storica tradizione che riguardava il ritorno dei pastori col gregge dalla Maremma al Casentino.

La Brigata insieme a Naturalmente Pianoforte organizzerà un splendido concerto di musica classica il 19 giugno proprio nel borgo di Raggiolo. Abbiamo infine conosciuto Danilo Tassini membro attivo Della Pro Loco di Moggiona, uno dei pochi paesi all' interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che ci ha illustrato la tappa di Moggiona della Carovana.

Danilo ci ha tenuto a sottolineare come questa collaborazione sia un modo per fare conoscere ancora di più Moggiona che già presenta tre eco-musei il primo del lupo appenninico, il secondo sui bigonai, storica figura che realizzava i contenitori per le viti ed il terzo riguardante la Linea Gotica, passaggio ideato dei nazisti per impedire la risalita degli alleati e sulla strage per mano dei nazi-fascisti avvenuta a Moggiona nel 7 settembre 1944.

Oltre a ciò Danilo confida nel fatto che gli introiti ricavati dalla collaborazione possano essere investiti nel paese, come già avvenuto in passato, permettendo a suo tempo a Moggiona di mantenere aperti il suo bar e ufficio postale. Il nostro percorso di alternanza scuola-lavoro - che ci vedrà impegnati nella settimana del festival all’interno della sala stampa che il Parco Nazionale ci ha gentilmente concesso nei locali della sede di Pratovecchio, e nelle strade del paese - è sostenuto dagli imprenditori di Prospettiva Casentino che, da anni collaborano con Prato Veteri e con Naturalmente Pianoforte".