I quattro musicanti di Brema arrivano al Virginian

Domenica 19 gennaio alle ore 17 al Teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo, andrà in scena lo spettacolo "I quattro musicanti di Brema". Sul palco salairanno: Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Claudio Paternò, per la regia Fausto Marchini.

Chi non conosce la celebre fiaba classica dei Musicanti di Brema? Quattro animali decidono di scappare e di dirigersi a Brema, un luogo dove la vita sembra essere più libera e lieta e dove potranno dedicarsi a coltivare la loro vera vocazione ed ambizione: la musica! Lungo la strada gliene capitano di tutti i colori.

La versione classica viene un po’ rielaborata: ecco l’Asino Claudio che vuole essere un giocoliere, poi Lampo, il cane più veloce del mondo, la Gatta Mimma che desidera solo partecipare a Masterchef con la sua deliziosa Ratta-tuia, il Gallo Martin che grazie alla fantasia diventa un abile interprete di piano bar.

Teatro d’attore, musica e gioco d’ombre per un divertimento assicurato.