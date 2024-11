I Punkcake si fermano sul più bello

Niente da fare per i Punkcake, eliminati nella semifinale di X Factor 2024 andata in onda giovedì sera in diretta su Sky Uno. La band valdarnese ha mancato per un soffio la finale di Napoli, che si terrà il prossimo 5 dicembre. In ogni caso, si tratta di un risultato storico per il gruppo punk del Valdarno: nessun altro artista locale, finora, è mai arrivato così in alto in un talent show musicale. Pensavano di non superare le audizioni, invece sono stati premiati dalla loro autenticità. I Punkcake sono stati i meno votati delle due manche in cui era suddivisa la serata e per questo motivo hanno dovuto lasciare la trasmissione senza passare dal ballottaggio. Prima si sono esibiti con "My Way" di Frank Sinatra nella versione di Sid Vicious, accompagnati dall’Orchestra Philharmonic Franciacorta con ben 22 elementi. Nella seconda manche hanno invece presentato una cover di "Gift Horse" degli Idles. Purtroppo non sono stati apprezzati dal pubblico a casa come nelle precedenti puntate. "Siamo felici di aver rappresentato un pezzetto del nostro cuore, che è difficile da portare in televisione - ha affermato il leader Damiano Falcioni a nome del gruppo - Vogliamo ringraziare tutti i lavoratori di Sky e i giudici, in particolare il nostro vecchio nonno rimbambito che ha voluto credere in noi". Il riferimento ironico è al coach Manuel Agnelli, che li ha sempre accompagnati lasciandoli esprimere liberamente. "Avete partecipato a questo talent essendo sempre voi stessi" ha detto il frontman degli Afterhours, che ha promesso di volerli rivedere anche fuori dallo show. Un’esperienza indimenticabile e un trampolino di lancio unico per chi come loro vive per la musica.

Francesco Tozzi