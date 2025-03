"I giovani sono la linfa dell’artigianato"

"Abbiamo messo al centro un obiettivo importante, quello di essere attrattivi per tutti i giovani, abbiamo bisogno della loro sensibilità per poter essere protagonisti di un mondo che cambia ma dove l’artigianato è al primo posto". Sono le parole di Massimo Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, l’estratto dell’iniziativa "Intelligenza Artigiana, valore per l’Italia", il grande evento nazionale di Confartigianato che si è tenuto ieri alle 17, al Caurum Hall di Arezzo Fiere. Sul palco si sono alternati interventi su temi economici, didattici e sociali rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Studenti e studentesse di alcune scuole del territorio, motore dell’artigianato del futuro, sono stati gli ospiti speciali della manifestazione. L’iniziativa ha preso il via con l’intervento del presidente di Confartigianato Toscana Ferrer Vannetti. A seguire sono poi arrivati i saluti di Alessandro Ghinelli, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e del presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga.

Poi, è stata la volta del focus su cultura artigiana e giovani con il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli. In collegamento da Roma è intervenuto anche il regista Paolo Ruffini, con la prima parte de L’Artigianato che ci Piace, progetto social ideato da Confartigianato per promuovere l’artigianato tra i giovani, stimolandoli a sviluppare il sapere pratico. Sul palco è arrivato anche il professor Stefano Zamagni, economista, docente dell’Università di Bologna, per approfondire "Il senso dell’intelligenza artigiana". Poi la giornata è culminata con lo spazio curato dallo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia e dal professor Vincenzo Schettini, noto per la sua pagina La fisica che ci piace.

La conclusione è stata affidata al presidente di Confartigianato Arezzo, Maurizio Baldi, per i saluti finali. "Una giornata memorabile per Arezzo, noi siamo onorati di ospitare un evento nazionale nel nostro territorio, vogliamo portare luce sul vero valore del lavoro degli artigiani, cuore pulsante della nostra economia", spiega Baldi.