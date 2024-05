I giovani e il privilegio di votare

Da una parte l’Europa dei diritti, delle migrazioni e dei conflitti che spaventano. Dall’altra l’amministrazione di paesi con l’asfalto che salta, il treno che non si ferma e l’ufficio postale che chiude. I giovani se ne vanno e i bambini non nascono più: ormai è una lotta per la sopravvivenza. Il voto cambierà gli equilibri: 26 Comuni su 36 eleggono il sindaco, mentre il capoluogo può perdere Ghinelli che cerca preferenze per un seggio al Parlamento europeo. È il tempo delle promesse, dei social e dei comizi: ieri l’arrivo di Matteo Salvini a presentare il suo libro ha scosso lo scenario più delicato di tutto il turno elettorale. Cortona va verso un ballottaggio da brividi.