I dubbi di Ghinelli "Finalmente si parte Ma il voltafaccia dell’Umbria è grave"

Da una parte il sollievo per la tanto attesa partenza dell’iter per individuare la localizzazione migliore della stazione Medioetruria, dall’altra il fastidio (eufemismo) per la giravolta della Regione Umbria che nel Piano regionale di sviluppo ha tolto l’indicazione di Rigutino per puntare su Creti. I sentimenti, insomma, del sindaco sono contrastanti anche se finalmente si vede un barlume di luce in fondo al tunnel della stazione dell’alta velocità.

Ghinelli, i governatori Giani e Tesei si sono visti con Salvini. Sul tavolo tante questioni infrastrutturali aperte. Compresa Medioetruria...

"Era un passaggio che aspettavamo da tempo e che finalmente è avvenuto. Mi è parso un incontro interlocutorio, in cui non si è entrati nel merito delle questioni. Vedremo a fine giugno cosa partorirà il tavolo tecnico istituito mesi fa".

Usciranno di scena i presidenti delle Regioni ma rimarranno comunque gli assessori ai Trasporti. Soddisfatto?

"Non voglio dare un giudizio adesso, sarebbe prematuro. Credo però che ci sia una questione di metodo. Mi auguro che il tavolo, in quanto tecnico, faccia una valutazione tecnica delle due ipotesi rimaste sul campo: bacini di utenza, intermodalità, scambio ferro-ferro che è una delle priorità sul tema della sostenibilità ambientale".

Tutti numeri che dovrebbero premiare Rigutino, secondo lei?

"È quello che dice con grande chiarezza uno studio della Regione Toscana del 2015 e il Piano regionale dei trasporti dell’Umbria del 2016. Credo che non ci sia molto altro da aggiungere".

Eppure la Regione Umbria, dopo la giravolta di assessore e governatore su Creti ha modificato il suo piano regionale dei trasporti: adesso a pagina 106 indica Creti, nel Cortonese, come soluzione baricentrica...

"Una posizione che mi sforzo di capire senza riuscirci onestamente. Non ho letto il documento ma resto dell’idea che Rigutino abbia i numeri migliori, soprattutto perché posizionata nel punto di maggior vicinanza con la linea lenta".

Federico D’Ascoli