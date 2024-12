I capolavori degli orafi per i bimbi africani. Lotteria del cuore, estratti i biglietti vincenti

Un Moment de Joie è quello che potranno vivere i piccoli orfani del Kenya grazie all’albero solidale di Sugar. Sabato scorso si è svolta l’estrazione legata alla raccolta fondi organizzata da Oroarezzo e Sugar con il contributo delle eccellenze orafe di Arezzo. L’iniziativa ha saputo unire la maestria artigianale al valore della solidarietà, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai bambini dell’Orfanotrofio Watoto Kenya Onlus.

I premi? Splendide creazioni realizzate dagli artigiani orafi aretini, trasformando ogni biglietto acquistato in un’opportunità per sostenere una causa importante. I vincitori della lotteria potranno ritirare il premio presso Sugar dal 29 dicembre al 18 gennaio. "Un ringraziamento particolare alle aziende orafe che hanno messo a disposizione gli ornamenti per l’ albero di Natale di Sugar e che con il loro entusiasmo, hanno contribuito al successo di questa raccolta fondi – spiega Beppe Angiolini -. Il risultato raggiunto dimostra ancora una volta la forza della solidarietà e la grande generosità del nostro territorio. La cifra raccolta sarà interamente destinata a progetti che porteranno speranza e opportunità ai bambini in difficoltà del Kenya, perchè ogni piccolo gesto può fare la differenza".

I numeri estratti possono essere consultati dalle persone che hanno aderito alla mobilitazione lanciata da Beppe Angiolini - chiedendo informarsi sull’esito del sorteggio direttamente nel negozio Sugar di Corso Italia o nel bar.

Una corsa contro il tempo per raccogliere fondi che serviranno a far ritrovare un sorriso e un’opportunità di crescita e sviluppo ai piccoli orfani del Kenya. E in questo la generosità degli aretini è unica.