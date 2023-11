I bambini incontrano il Papa in Vaticano. L’emozione di 22 studenti da Staggiano

AREZZO

C’erano anche ventidue bambini di Staggiano (nella foto), tra i 7000 provenienti da 84 Paesi di tutto il mondo, ieri in Vaticano per incontrare Papa Francesco. L’evento "I bambini incontrano il Papa" si è tenuto in aula Paolo VI. Duecentocinquanta i bambini dalla Toscana, da Arezzo la classe quinta dell’istituto comprensivo Margaritone di Staggiano. Bambini di dieci anni che ieri si sono svegliati alle 7 per partecipare all’importante evento accompagnati da tre insegnanti.

"I bambini avevano preparato dei pensieri sui temi che avrebbe affrontato il Papa, la condivisione e il dono, e li hanno consegnati" racconta l’insegnante di religione, Antonietta Fascia che aveva fatto la richiesta di partecipare all’evento. "E’ stata un’esperienza emozionante per tutti, anche vedere coetanei da tutte le parti del mondo. Sono rimasti molto colpiti". "Un’esperienza tanto voluta da noi e condivisa dalle famiglie, che ci hanno dato fiducia" continua l’insegnante. "Gli stessi genitori per garantirci un rientro in un orario consono avevano preso a noleggio un pullman che ci avrebbe caricati a Campo di Marte. Invece siamo riusciti ad ottenere dal capotreno la fermata alla stazione di Arezzo dove siamo arrivati alle 21" continua a raccontare l’insegnante.

Durante l’evento, sul palco si sono esibiti il Piccolo Coro dell’Antoniano e il cantante Mr. Rain che ha cantato due brani con i bambini, impazziti di gioia. Ieri è andata in scena una giornata emozionante dedicata ai più piccoli, condita da momenti di divertimento, ma anche da preghiera e riflessione. 14 bambini di diverse nazionalità hanno rivolto alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.