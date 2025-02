I 550 anni di Michelangelo. Caprese festeggia l’artista

Meno di una settimana e Caprese Michelangelo festeggerà il 550esimo anniversario della nascita del suo figlio più illustre, uno fra i più grandi artisti di sempre. Michelangelo Buonarroti nacque infatti il 6 marzo 1475 e nella chiesina sotto il Castello di Caprese venne battezzato due giorni più tardi. Le celebrazioni, presentate a Palazzo Panciatichi (o Palazzo del Pegaso) di Firenze, sede del consiglio regionale della Toscana, partiranno appunto giovedì prossimo alle 16 nel museo della casa natale di Michelangelo e sono previsti l’emissione di un francobollo commemorativo e di un annullo filatelico speciale. Inoltre, verrà inaugurata una mostra di francobolli celebrativi su Michelangelo da tutto il mondo, per raccontare vita e opere del maestro.

"La casa natale di Michelangelo è per noi una risorsa incredibile - ha affermato Marida Brogialdi, sindaco di Caprese - e l’auspicio che accomuna tutti noi è quello di rafforzare l’immagine di un luogo, che tanto ha da raccontare e da trasmettere sul rapporto tra la figura di Michelangelo e la comunità. Le iniziative proseguiranno per tutto il 2025". Il vicepresidente del consiglio regionale, Marco Casucci, ha sottolineato l’importanza di diffondere questo anniversario, affinché il ricordo di Michelangelo Buonarroti continui a ispirare le future generazioni e a testimoniare l’eccellenza della nostra terra. "Le celebrazioni – ha poi aggiunto Casucci - sono una "occasione unica per rendere omaggio a uno dei più grandi geni dell’arte e della cultura mondiale. La Valtiberina è un crocevia di storia, arte e cultura, dove le influenze di diverse epoche si fondono armoniosamente, testimoniando la ricchezza del nostro patrimonio. Da aretino e uomo delle istituzioni, è con profonda emozione che annuncio l’avvio di queste celebrazioni".

Marco Capaccioli, vicepresidente dell’associazione nazionale Case della Memoria ha evidenziato due iniziative particolari, il 30 e 31 marzo: la prima, "Abitare la Memoria", è uno spettacolo itinerante all’interno della casa museo; l’altra con uno spettacolo interattivo dedicato agli studenti, primi portatori di memoria con sguardo al futuro, che saranno poi loro ad accompagnare i genitori al museo, facendo da guida. Per il pomeriggio del 6 è in programma una conferenza della dottoressa Roberta Rio incentrata sulla particolarità del fatto che Michelangelo sia nato proprio a Caprese, seguita dall’assegnazione dei riconoscimenti sia ai sindaci capresani dal dopoguerra a oggi che agli studenti meritevoli. "Nella scaletta dell’8 marzo, ricorrenza del battesimo, ci sono la Santa Messa delle 10 nella chiesa di San Giovanni – ha ricordato l’assessore al turismo, Simone Palermo - e poi il giro in bicicletta "Itinerario Michelangelo", per far conoscere ai partecipanti i principali luoghi di interesse storico-culturale della zona".