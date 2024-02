Guidi-Ingrassia. La strana coppia al Masaccio

Riparte questa sera la stagione 2023/24 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Alle ore 21 sul palco arrivano Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia con La strana coppia revival di Neil Simon. La Strana Coppia è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Felix e Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, sulla Riverside Drive. Un incontro-scontro quotidiano che dà vita a continue ed esilaranti gag garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da "l’inedita" coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia.

Ma la stagione del Masaccio non finisce qui, in arrivo nelle prossime settimane anche Caterina Guzzanti e Ambra Angiolini, sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti. Sabato 17 febbraio Ambra Angiolini è la protagonista di Olivia Denaro. Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, è tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone. La storia di Oliva Denaro è un esempio per tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non avere scelta, costrette da una legge arcaica e indecente ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa. Martedì 5 marzo Roberto Abbiati e Monica Demuru portano in scena Giorni felici di Samuel Beckett. Uno spettacolo di Massimiliano Civica. Chiude la stagione, lunedì 25 marzo, Caterina Guzzanti con Secondo Lei. Secondo lei è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia.

A.B.