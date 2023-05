Guidare in sicurezza 400 bambini al Karting in Piazza

Le due giornate di "Karting in Piazza" organizzate dall’Automobile Club Arezzo si sono concluse ieri con grande successo. Oltre 400 bambini hanno potuto provare la guida di un vero go kart ed hanno potuto anche mettere in pratica subito alcune delle regole di sicurezza alla guida. "Ogni anno sono solo 9 le tappe di "Karting in piazza" che Aci prevede e il fatto che Arezzo, unica in Toscana, sia stata nuovamente inclusa tra queste ci riempie di orgoglio" afferma il presidente Aci Arezzo, Bernardo Mennini.