Guidano Firenze. Lucca e Livorno

Arezzo è tra le dieci province dove gli stipendi dei lavoratori dipendenti delle aziende è aumentata di più. Adesso si guadagna 29mila euro e 127 euro come retribuzione annua lorda. In termini salariali la nostra provincia prende il 52esimo posto a livello nazionale. Lo stipendio medio in Italia è quasi duemila euro in più: 30mila euro e 830 euro. In Toscana si guadagna di più a Firenze, Lucca, Livorno, Siena, Massa Carrara, Prato mentre di meno a Pisa, Pistoia e Grosseto.