Guasto sui binari Treni in ritardo

Un treno Frecciarossa è rimasto fermo alla stazione di Castiglion Fiorentino, verso l’ora di pranzo, per circa mezz’ora: i passeggeri sono scesi dal Tav per rifocillarsi. Molte le lamentele. La sosta forzata del treno proveniente da Torino e diretto a Salerno è stata causata da un problema nella linea elettrica tra la stazione Tiburtina e Settebagni. A causa del guasto si sono accumulati ritardi fino a 300 minuti, alcuni treni sono stati anche cancellati. Soltanto alle 17 la circolazione è tornata in graduale ripresa.