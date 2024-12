Guasti idrici. La segnalazione

Raffica di guasti nelle condotte idriche di Publiacqua a Levane, nella zona compresa tra le vie Leona e Aretina. Li ha denunciati un residente in una lettera aperta indirizzata ai sindaci di Montevarchi e Bucine dopo una settimana di passione segnata da una serie di stop all’erogazione con rubinetti rimasti all’asciutto l’11 dicembre dal mattino, il 12 durante la giornata, il sabato successivo nel pomeriggio e ieri sempre nella mattinata. Gli ultimi disservizi di una lunga serie, continua il levanese che nell’arco dell’anno ha segnato nel taccuino almeno dieci "lunghe interruzioni della disponibilità d’acqua", mentre in altri casi ha appurato che era mancata in sua assenza da casa per la presenza di aria e terra nelle tubazioni. "Venti – trenta (o più probabilmente quaranta – cinquanta ) mancanze d’acqua tra il 2020 e il 2024, sono troppe - afferma - e non al livello di un servizio da paese moderno, soprattutto se la causa è la medesima, cioè perdite rilevanti lungo l’acquedotto, in particolare nella zona di via Aretina e di via Leona". L’utente, che ha presentato reclamo all’ente gestore, chiede ai primi cittadini dei due centri di interessarsi per risolvere la questione. Una vicenda ben nota, ma non di semplice risoluzione, replica a stretto giro di posta Publiacqua, perché sarebbe necessaria una sostituzione massiva della rete che al momento non è prevista nel piano degli investimenti approvato dall’Autorità Idrica Toscana. In attesa del rinnovo definitivo però la società rimpiazzerà i segmenti più critici delle condutture e già domani è in programma un sopralluogo congiunto con l’ufficio tecnico comunale per impostare un primo intervento che, viene precisato, oltre ad essere impegnativo dal punto di vista idraulico va attuato anche tenendo conto dei possibili disagi alla circolazione sulla Regionale 69, "arteria viaria di primaria importanza".