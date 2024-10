Guardia medica, scatta il nuovo numero

Guardia medica, anche ad Arezzo arriva il numero unico. A partire da oggi sarà attivo il numero 116117 per l’accesso alla continuità assistenziale, ovvero le cure non urgenti. Dopo l’attivazione nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, ora arriva il nostro momento. Chiamando il numero, sarà possibile accedere a un servizio di continuità assistenziale con 200 linee telefoniche attive contemporaneamente, dove operatori formati e medici qualificati risponderanno dalla centrale regionale situata a Firenze, all’ospedale Palagi, che già ospita il centralino del 112. In questa centrale lavorano 80 tecnici, 26 per turno, in costante contatto con oltre 1000 medici di continuità assistenziale distribuiti sul territorio regionale. Una delle principali innovazioni introdotte dal 116117 è il supporto multilingue, che renderà il servizio accessibile non solo ai cittadini italiani ma anche ai turisti e residenti stranieri. "La Toscana è una delle prime regioni italiane ad attivare questo servizio – commentano il governatore Giani e l’assessore alla sanità Bezzini - . È soltanto la prima fase di implementazione di un sistema che conoscerà ulteriori sviluppi e metterà in connessione tutte le centrali operative territoriali della Toscana, raccogliendo i bisogni e orientandoli nei rispettivi territori".