Guardalinee elettriche per la posa di fibre

1 ADDETTO APPARECCHI ELETTRONICI

Azienda che progetta e produce soluzioni hardware e software ricerca addetto all’assemblaggio di dispositivi medicali destinati all’oftalmologia. È gradita la conoscenza base dell’informatica e una buona conoscenza dell’inglese. L’offerta è esclusivamente riservata a lavoratori articolo 18 legge 68/99. Si tratta di un lavoro part time, a tempo determinato. Sede San Giovanni Valdarno. È richiesto il diploma di istruzione secondaria ad indirizzo tecnico industriale - Istituto tecnico industriale. Codice: AR-225453. Scadenza: 4 giugno.

5 GUARDALINEE ELETTRICHE

Si ricerca guardalinee elettriche per azienda di Arezzo per la posa e la giunzione di fibre. Si tratta di un lavoro full time, a tempo determinato con un contratto di 12 mesi. È richiesta la disponibilità a viaggiare e in particolare alle trasferte in ambito nazionale. Codice: AR-225583. Scadenza: 30 maggio.