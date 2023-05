Gruppo Terziario Donna, si cambia L’imprenditrice Dalla Ragione al vertice

AREZZO

E’ un’imprenditrice aretina la prima presidente del gruppo Terziario Donna Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo. Sonia Dalla Ragione (nella foto) ha ottenuto 230 voti su 234 votanti, un risultato che costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di unificazione dell’associazione di categoria, già ratificato nel luglio 2022 con il deposito del nuovo statuto e la nomina di un unico presidente – il fiorentino Aldo Cursano – e di un medesimo assetto dirigenziale e tecnico sotto la guida del direttore generale Franco Marinoni. Sonia Dalla Ragione, titolare di un centro di estetica ad Arezzo e, insieme alle figlie, di un’azienda di e-commerce nel mondo del beauty, guiderà quindi per i prossimi cinque anni il gruppo di cui fanno parte le donne imprenditrici e professioniste del terziario aretino e fiorentino. Insieme a lei sono state elette nel consiglio direttivo anche Chiara Lazzarini, Elisa Marcheselli, Paola Butali, Elena Spanò, Patrizia Artese Branca, Tatiana Di Mambro, Sandra Contiero, Vania Zacchei, Francesca Saletti, Francesca Schirano, Lorella Brigliadori, Barbara Alderotti, Arianna Piazzetti e Valentina Ermini. Quindici donne rappresentative di entrambi i territori e di vari settori, da salute&benessere alle agenzie immobiliari, dal commercio ai pubblici esercizi. Insieme, nel corso della prima riunione, provvederanno poi a nominare uno o più vicepresidenti che affiancheranno la presidente. Nata a Buenos Aires, sposata con due figlie, Sonia Dalla Ragione è molto attiva a livello sindacale: attualmente è coordinatrice regionale del comitato per l’imprenditoria femminile per Unioncamere Toscana nonché presidente dello stesso comitato per la Camera di Commercio.