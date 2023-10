Gruppo Frates dona Podoscopio all'Ambulatorio di Anghiari: Valutazione Posturale per Bambini

ANGHIARI

Un podoscopio donato dal locale Gruppo Fratres all’ambulatorio pediatrico, ospitato della Casa della Salute di Anghiari.

Si tratta di uno strumento valutativo e diagnostico molto utilizzato anche in ambito pediatrico, che permette di effettuare l’analisi posturale e di procedere così con una prima valutazione dell’appoggio dei piedi. "Ringrazio il Gruppo Fratres per questa importante donazione – ha dichiarato Giampiero Luatti, direttore della zona distretto Valtiberina della Asl Toscana Sud Est – che ci permette di dare un servizio più completo e qualificato ai nostri piccoli utenti nell’ambulatorio di Anghiari. L’ambulatorio pediatrico potrà così dare risposte di qualità grazie alle attrezzature e soprattutto alla professionalità e competenza del dottor Rosario Maggiore, arrivato in Valtiberina da pochi giorni e formatosi in uno dei migliori ospedali pediatrici d’Italia, il "Gaslini" di Genova".

"Il direttivo Fratres ha accettato subito di donare il podoscopio per l’ambulatorio – ha detto il presidente Luca Chiarentin – e questa collaborazione con la Casa della Salute e la rsa di Anghiari continua da tempo, per cui vogliamo mantenerla anche per altre iniziative".

La soddisfazione del dottor Maggiore: "Desidero ringraziare la Fratres Anghiari per la donazione. L’esame effettuato con l’ausilio del podoscopio, unito con la valutazione clinica svolta in occasione dei bilanci di salute, permette di fare uno screening di base delle problematiche di appoggio dei piedi dei bambini, in particolare il piede piatto ed il piede cavo, filtrando da una parte i casi da monitorare nel tempo e dall’altro quelli meritevoli di un approfondimento specialistico ortopedico".