Graziella e Braccialini protagoniste del progetto Eccellenze Italiane di Mazda

Arezzo, 26 marzo 2025 – Un connubio per valorizzare l’arte e l’artigianato locale. Graziella e Braccialini saranno protagoniste del progetto Eccellenze Italiane promosso a livello nazionale da Mazda Italia per celebrare l’innovazione tecnologica e la tradizione artigianale rappresentate dalle realtà manifatturiere della penisola, e andranno a creare gioielli e borse ad hoc ispirati alla casa automobilistica e alle sue vetture.

La presentazione è prevista in un evento esclusivo con partecipazione su invito in programma alle 18.00 di venerdì 4 aprile nei locali di Mazda Arezzo in via Donat-Cattin, nel corso di un vero e proprio galà dedicato alla maestria artigianale locale.

Eccellenze Italiane è un tour sviluppato tra sessantuno tappe in tutta la penisola per cui sono state selezionate eccellenze imprenditoriali a cui è stato richiesto di dar vita a un manufatto originale capace di simboleggiare il territorio e la filosofia di Mazda, in una perfetta sintesi tra estetica, funzionalità, sostenibilità e avanguardia tecnologica.

La tappa aretina farà affidamento sul coinvolgimento di Graziella e Braccialini, due punti di riferimento a livello internazionale nei settori di oreficeria e pelletteria: gli artigiani delle due aziende, unite dalla comune appartenenza al Graziella Holding, hanno dunque creato una parure di gioielli e una borsa ispirata ai veicoli della casa automobilistica giapponese che saranno rivelati in anteprima nella serata del 4 aprile.

“Da sempre Mazda fonde tradizione e innovazione”, riporta la presentazione del progetto, “Eccellenze Italiane rinnova l’impegno nella valorizzazione della qualità, un principio che guida la progettazione e la costruzione delle sue vetture, create ad arte dai maestri artigiani in Giappone per arricchire la vita in movimento delle persone.

Questo progetto nasce per esaltare le straordinarie realtà artigianali e manifatturiere che rendono unico il nostro Paese, celebrando la cura dei dettagli e l’evoluzione continua che trasformano ogni prodotto in un’opera d’arte e creando un ponte tra il Crafted in Japan e il Made in Italy”.