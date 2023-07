Gravi, ma stabili le condizioni del tredicenne caduto giù da un ponte a cinque metri d’altezza

Castelfranco Piandiscò (Arezzo), 2 luglio 2023 – Sono stabili le condizioni del 13enne che ieri (1 luglio) è precipitato dal ponte di Annibale, nel comune di Castelfranco Piandiscò ( Arezzo), alto cinque metri. Il ragazzo è ricoverato in rianimazione per trauma cranico all'ospedale Meyer di Firenze. Il ponte attualmente è sotto sequestro da parte della procura di Arezzo e le indagini sono affidate ai carabinieri.

L'incidente è avvenuto mentre il 13enne stava partecipando a un campo estivo organizzato da una parrocchia del Valdarno fiorentino. Erano le 16,45 quando il gruppo in cammino ha raggiunto il ponte di Annibale. Il giovane probabilmente si è appoggiato nella balaustra che potrebbe aver ceduto, precipitando per circa cinque metri Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi: Il giovane è stato raggiunto nell'alveo del corso d'acqua sottostante, il torrente Resco e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È stato recuperato con il verricello dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari, quindi è stato trasferito all'ospedale Meyer di Firenze in codice rosso con l'elicottero Pegaso.