Grave operaio dopo il volo dal ponteggio

VALIANO (Siena)

"È caduto dal ponteggio che stava finendo di montare per alcuni lavori edili. Un volo di diversi metri.

Per l’operaio 53enne, calabrese ma residente a Cortona, l’impatto a terra è stato violento e gli ha provocato una serie ferite.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri nella frazione di Valiano, località Largo Poggio Giallo, dove si procedeva al rifacimento della facciata.

L’operaio è scivolato forse perdendo l’equilibrio. L’uomo è stato subito soccorso dai colleghi e, poco dopo, dai sanitari del 118 giunti dal vicino ospedale di Nottola.

Le condizioni del 53enne sono apparse serie tanto da chiedere l’intervento di Pegaso per il trasporto alle Scotte che è avvenuto nei minuti successivi ai primi accertamenti, sul posto, da parte dagli operatori dell’emergenza-urgenza del 118.

Da una prima verifica l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma i traumi riportati hanno indotto i sanitari ad attivare l’elisoccorso.

Per accertare le cause dell’incidente sul lavoro è intervenuto il personale Pisl (Prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro).

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Montepulciano per verificare quanto accaduto all’interno del cantiere, coi tecnici esperti che dovranno accertare, come da prassi in questi casi, se tutte le operazioni di sicurezza sono state messa in pratica durante la realizzazione degli impianti.