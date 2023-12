Grande successo per la prima edizione di Vinicoli

Arezzo, 11 dicembre 2023 – La prima edizione di VINICOLI - degustazioni nel cuore di Anghiari è andata in archivio ed ha fatto registrare un enorme successo, sotto il profilo della partecipazione e a livello di gradimento.

Circa 2000 le persone che nel complesso tra 8 e 9 dicembre hanno, infatti, preso parte all’evento, assaggiando i vini pregiati ed assaporando le eccellenze gastronomiche che hanno caratterizzato il percorso degustativo, passeggiando nel centro storico di Anghiari, uno dei Borghi più belli d’Italia e d’Europa.

Atmosfera magica, resa ancora più suggestiva l’8 dicembre dalle centinaia di candele che hanno illuminato mura, vicoli e piazzette, nel primo appuntamento del 2023 di “Anghiari si Accende” (evento che verrà replicato il 26 dicembre).

L’iniziativa enogastronomica VINICOLI è stata inserita nel progetto regionale “Vetrina Toscana”, promosso da Regione Toscana, coordinato da Toscana Promozione, realizzato a livello provinciale da Confesercenti e Confcommercio con il contributo di Unioncamere Toscana e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, finalizzato alla promozione di una rete aperta di produttori, botteghe e ristoratori toscani, che si riconoscono in un comune manifesto dei valori, offrendo prodotti, ricette tipici del nostro territorio.

Un format innovativo che ha permesso ai numerosi partecipanti di vivere un’esperienza unica e di scoprire le eccellenze del territorio (ma non solo), attraverso i vari itinerari che hanno coinvolto le attività del paese, i professionisti esperti dei settori interessati (vino, salumi, formaggi, distillati e olio) e varie attività sempre inerenti al settore agro-alimentare (all’interno delle botteghe del centro storico).

Molto apprezzate le aree tematiche e le masterclass di approfondimento sui prodotti di qualità presenti. Bilancio quindi assolutamente positivo che ha premiato l’intuizione ed il lavoro degli organizzatori che hanno creduto fin dall’inizio nel format VINICOLI, realizzando un evento destinato a ripetersi nei prossimi anni.

Buona la prima, quindi, così come sottolineato da Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo. “Siamo molto felici per l’esito della manifestazione e voglio innanzitutto ringraziare, a nome dell’amministrazione, tutti coloro che hanno creduto nel progetto, gli sponsor, le associazioni di categoria, i professionisti delle associazioni del settore enogastronomico, i commercianti e le persone che ci hanno dato fiducia partecipando alla prima edizione di VINICOLI.

Un pubblico ampio che ha visto coinvolti dai giovani agli adulti, fino agli esperti del settore vitivinicolo, tutti insieme per degustare ottimi vini tra le vie di una città ricca di storia e cultura. Il bilancio è molto positivo, il format è piaciuto e la bellezza di Anghiari ha fatto il resto dimostrandosi sede ideale anche per eventi di questo tipo.

Particolarmente suggestiva la sera dell’8 dicembre con le centinaia di candele accese che hanno regalato un’atmosfera unica. Buona la prima e tante idee già in cantiere per la prossima edizione, con ulteriori accorgimenti e nuove idee che cercheremo di sviluppare al meglio per far crescere ancora di più VINICOLI” Vinicoli è stato organizzato dal Comune di Anghiari in collaborazione con Ente Mostra, Proloco di Anghiari e CCN Vie di Anghiari, con il sostegno di Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Banca di Anghiari e Stia, in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato e di associazioni del settore enogastronomico. A curare la direzione Timoteo e Fabrizio Boncompagni.