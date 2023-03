Gran Galà dello Sport - Città di Castiglion Fiorentino, svelati i premiati della VI edizione

paolo rossi

Arezzo, 6 marzo 2023 – Sale l’attesa per la VI edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino che si terrà lunedì 20 marzo alle ore 21 al Teatro “Mario Spina”. Organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino con la collaborazione del Premio Internazionale Fair Play Menarini e con il patrocinio del Coni, la manifestazione vedrà la presenza di un nutrito parterre di campioni e giovani talenti che, da sempre, rappresentano i valori etici alla base dello sport. Nove i riconoscimenti che verranno consegnati quest’anno: la grande novità dell’edizione 2023 riguarda, infatti, l’istituzione di un nuovo riconoscimento dedicato al ricordo di Paolo Rossi, vero campione del mondo, fuori e dentro il campo da gioco.

“È con entusiasmo, e desiderio di continuare a legare il nome di Paolo alle attività educative e sportive dei giovani, che partecipo al Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino – dichiara Federica Cappelletti - Una manifestazione che premia il merito, il sacrificio, i valori e il fair play, rispecchiando in pieno la figura leggendaria, ma umana di Paolo Rossi e lo spirito delle attività che nel suo nome stiamo portando avanti come famiglia e con il nostro staff".

Il Premio “Paolo Rossi” sarà assegnato a Filippo Palazzino, talentuosa ala destra classe 2003 in forza all’Ascoli Calcio. Ad aggiudicarsi, invece, il Premio “Gianni Di Marzio”, patrocinato dalla Lega di Serie B, sarà l’attaccante Matteo Brunori, inarrestabile capitano del Palermo, già entrato nella top ten dei migliori marcatori del club rosanero, mentre il Premio “Corrado Viciani” e il Premio “Bruno Beatrice” andranno, rispettivamente, all’allenatore Maurizio Sarri e a uno dei migliori portieri italiani degli anni ’80,Giovanni Galli. E se, il riconoscimento dedicato alla memoria di Fabrizio Meoni sarà consegnato a Nani Roma, noto pilota motociclistico specializzato nel rally raid, il Premio “Alfredo Martini” andrà a un grande campione del ciclismo italiano come Giuseppe Saronni. Spazio anche allo sport femminile con il Premio “Mario D’Agata” che vedrà protagonista la pugile Simona Galassi, già vincitrice di tre ori europei e tre ori mondiali nel mondo del professionismo, mentre il Premio “Federico Luzzi” sarà consegnato a Stefano Palanza, giovane promessa del tennis classe 2010, già nel giro della Nazionale italiana. Sarà, infine, Andrea Zorzi, ex pallavolista della cosiddetta “generazione di fenomeni” a ritirare il ricoscimento intitolato a Vigor Bovolenta.

“La VI edizione del Gran Galà castiglionese si arricchische ulteriormente con delle novità di rilievo come la partnership con la Fondazione Fair Play Menarini e l’istituzione del premio in onore di Paolo Rossi, dedicato alle promesse emergenti del calcio italiano – illustra il Sindaco Mario Agnelli – Una manifestazione benefica che tiene saldi i valori dello sport e del fair play”.

Anche quest’anno il Gran Galà andrà in onda sull’emittente nazionale Sportitalia. I proventi della manifestazione, come da tradizione, saranno devoluti alla Misericordia di Castiglion Fiorentino dove sono già disponibili le prevendite per la serata (0575 680282).