Goldoni in scena. Torna Rignanese da protagonista

Va in scena stasera alle 21 al teatro Dante di Sansepolcro, Il giuocatore di Carlo Goldoni, nell’adattamento di Roberto Valerio, con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Franca Penone, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli, Mario Valiani. Un testo sempre in bilico tra commedia e dramma, di grande modernità. Una commedia nera che racchiude in sé la possibilità di raccontare con leggerezza i vizi e le ipocrisie dell’uomo. La musica dal vivo, il ballo e le canzoni originali interpretate dai personaggi contribuiscono a comporre uno spettacolo complesso, ma anche ironico e giocoso, che non tralascia il dramma dei personaggi e punta a riscoprire la vera anima di Goldoni, scrittore capace di scandagliare in profondità l’animo umano col sorriso sulle labbra. Sono Ambra Angiolini, Gaia De Laurentiis, Massimo Dapporto, Maria Paiato, Paola Minaccioni, Mariella Nava e Daniela Poggi, i protagonisti della stagione 2024/25 del Teatro Dante di Sansepolcro. Il cartellone nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Otto appuntamenti di prosa e una rassegna dedicata al pubblico delle famiglie per un programma che accompagnerà gli spettatori fino ad aprile. Dopo "Il giuocatore" di Goldoni in scena stasera, l’anno inizia il 14 gennaio, quando Ambra Angiolini sarà protagonista di "Oliva Denaro". Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, è diretto da Giorgio Gallione. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto "matrimonio riparatore".

La stagione prosegue il 29 gennaio: Paola Minaccioni porta in scena "Elena, la matta". Mercoledì 19 febbraio, Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch interpretano "Una giornata qualunque" di Dario Fo e Franca Rame. Il 6 marzo Figlio, non sei pià giglio di Stefania Porrino, con Mariella Nava e Daniela Poggi. Il 24 marzo "Boston Marriage" di David Mamet. La stagione chiude il 10 aprile con Pirandello Pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, regia di Gioele Dix.