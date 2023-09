Gli studenti dell'Itis Arezzo incontrano Cottarelli: lezione su economia italiana

Sabato 23 settembre, alle 10, Carlo Cottarelli incontrerà gli studenti dell’Itis Galileo Galilei nell’aula Magna dell’istituto per una lezione sulla situazione economica dell’Italia, in relazione al contesto internazionale. L’incontro rientra in un percorso di approfondimento che spazia dall’educazione civica, a quella per le scienze economiche e sociali. Carlo Cottarelli è un economista, editorialista e politico italiano. Dal 1988 lavora per il Fondo Monetario Internazionale, per cui ha ricoperto vari incarichi in diversi dipartimenti, tra cui quello di direttore del dipartimento affari fiscali e di commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Dal 2017 è direttore dell’osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano e visiting professor presso l’università Bocconi. Il 28 maggio 2018 è stato incaricato dal presidente della Repubblica Mattarella di formare un nuovo governo, incarico che Cottarelli ha accettato con riserva, mandato che ha rimesso il 31 maggio. Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto al Senato nelle fila del Pd, carica dalla quale si è dimesso l’anno successivo per dirigere il programma per l’educazione delle scienze sociali ed economiche.