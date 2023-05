Gli studenti alla scoperta dell’Arno La visita con il consorzio di Bonifica

A passeggio lungo l’Arno per far scoprire alle nuove generazioni il fiume, l’ambiente e quanto viene fatto ogni anno per proteggerlo. "Passeggiarno" è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in occasione della Settimana nazionale della Bonifica e della Irrigazione e che domani porterà gli studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni sulle sponde del cosiddetto "corso liquido" della città. Gli allievi partiranno alle 9 allo stadio comunale per arrivare fino al ponte Ipazia e saranno accompagnati dalla presidente dell’ente consortile Serena Stefani, dal tecnico del settore difesa idrogeologica Giulia Pierozzi, dal sindaco Valentina Vadi e dal dirigente scolastico Lucia Bacci.

"Illustreremo la dinamica del fiume – ha affermato Stefani - e l’importanza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati dal Consorzio per mettere in sicurezza il tratto che attraversa un quartiere cittadino strategico per la presenza di case, strade e attività commerciali".

Toccherà alla sindaca a spiegare i comportamenti corretti da tenere di fronte a situazioni di emergenza e le regole da rispettare per una corretta convivenza con il corso d’acqua.

"Un focus – ha proseguito Stefani - sarà dedicato alla necessità di mantenere il fiume pulito poiché la presenza di rifiuti abbandonati, oltre a causare problemi agli ecosistemi naturali, può amplificare il rischio idraulico".

Ovviamente non mancheranno riferimenti a flora e fauna dell’habitat naturale che negli ultimi tempi deve fare i conti con specie "aliene" conseguenza diretta dei cambiamenti climatici e dei nuovi stili di vita. Basti ricordare il Poligono del Giappone che sta colonizzando gli argini di molti corsi d’acqua e l’oca del Nilo, uccello subsahariano che da qualche settimana si è trasferito sull’Arno, diventando in breve una celebrità, a cui anche la trasmissione di Canale 5 L’arca di Noè ha deciso di dedicare un servizio.

"Sarà l’occasione per riflettere sulle azioni degli umani – ha concluso la referente del Cb2 - e sulle misure che ciascuno può adottare per migliorare la situazione". Tra i temi oggetto di approfondimento della mattina, infine, il ruolo del fiume per la comunità sangiovannese che può viverlo nel migliore dei modi grazie alle infrastrutture presenti, dalla pista ciclabile, ai giardini pubblici, alla neonata area cani.