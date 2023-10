Gli sbandieratori protagonisti a New York: è il Columbus Day

SANSEPOLCRO

Un successo nel vero senso della parola, quello ottenuto lunedì scorso dagli sbandieratori di Sansepolcro alle celebrazioni del "Columbus Day" a New York. Come già sottolineato, la presenza del sodalizio biturgense nella "Grande Mela" in occasione di questo evento non era inedita, ma per la prima volta il gruppo vi si è recato nelle vesti di ospite d’onore. Dopo la Santa Messa, è seguita la lunga parata che ha visto volare i vessilli colorati sulle strade più importanti della città statunitense.

E l’omaggio agli sbandieratori è arrivato anche dal ministro italiano della cultura, Gennaro Sangiuliano, presente a New York e inorgoglito dalle evoluzioni e dalle coreografie di alfieri e musici del Borgo, che oramai oltre oceano sono diventati di casa. Una foto ricordo con il ministro e con le altre personalità dalla delegazione di Sansepolcro, che proprio il 12 ottobre 1492 – giorno della scoperta dell’America e del passaggio all’era moderna – vedeva morire il suo figlio più illustre, Piero della Francesca. Una delegazione in costume composta in totale da 24 unità, accompagnate dal presidente Giuseppe Del Barna, che con questa partecipazione ufficiale a tutti gli effetti ribadiscono (se mai ve ne fosse bisogno) il ruolo di "ambasciatori" della loro terra in tutto il mondo grazie a uno strumento – appunto la bandiera – che simboleggia pace e festa.

Il messaggio forte è arrivato dalle evoluzioni di un gruppo che a New York ha apposto la classica ciliegina sulla torta fra i tanti eventi e iniziative che hanno solennizzato il 70esimo anno di attività, con il Gruppo Inghirami che da oltre quattro lustri ha deciso di legare la propria immagine a quella degli sbandieratori. Un compleanno vissuto al meglio, con otto trasferte all’estero e 37 esibizioni in tutta Italia (più anche un servizio speciale su Rai Uno, nel corso della trasmissione "Camper") e con l’agenda 2024 che registra già ora nuovi viaggi oltre confine.