Gli sbandieratori in Cina per il festival mondiale dei gruppi storici

SANSEPOLCRO

Nuova tournee in Cina per gli sbandieratori di Sansepolcro e a distanza di mesi, visto che lo scorso settembre erano stati a Shangai. Nella giornata di domenica, il gruppo composto da una ventina di persone – e capitanato dal presidente Giuseppe Del Barna – è partito alla volta di Chengdu, capitale della regione del Sichuan, dove fino a martedì 3 giugno si tiene la nona edizione dell’International Intangible Cultural Heritage Festival; in altre parole, il festival delle culture mondiali, l’unico riconosciuto dall’Unesco. L’evento si tiene dal 2007 con cadenza biennale: organizzato dal ministero della cultura e del turismo della Repubblica Cinese e dal governo del Sichuan, promuove e utilizza l’immenso potenziale sociale ed economico del patrimonio culturale, riunendo numerosi artisti e gruppi provenienti da tutto il mondo nell’Ich Expo Park, creato appositamente per ospitare questa grande kermesse. L’invito ufficiale agli sbandieratori è arrivato in febbraio e la delegazione di alfieri, chiarine e tamburini inizierà la serie di spettacoli nella giornata di domani, 28 maggio.

Per gli "ambasciatori" nel mondo della città di Piero della Francesca sono fissati altri viaggi fuori d’Italia nel corso di questo 2025: Germania, Spagna (fra giugno e luglio) e poi Stati Uniti, Giappone e Kuwait sono le mete in agenda, più l’invito nella vicina Repubblica di San Marino, che rimane pur sempre un Paese estero a tutti gli effetti.

Insomma, seppure con una maggiore concentrazione nella stagione primaverile ed estiva, il 2025 del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro mantiene ricco il proprio calendario di esibizioni, non dimenticando i molteplici appuntamenti in Italia e la parentesi di settembre in città, con la serata dei Giochi di Bandiera che è uno fra appuntamenti più attesi in assoluto.

C.R.